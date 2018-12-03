Украинские корабли после провокации остаются в порту Керчи

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Украинские корабли после провокации остаются в порту Керчи

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Суда переставили к другой причальной стенке, которая находится в десяти метрах от прежней стоянки.

Украинские корабли после инцидента в Чёрном море остаются в акватории Керченского порта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

— Катера находятся в той же акватории Керченского морпорта, их просто переставили к другой причальной стенке, метрах в десяти от прежней стоянки. Акваторию порта катера не покидали, — сказал собеседник агентства.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали экипажи трёх украинских военных кораблей, незаконно проникших в территориальные воды РФ. В настоящее время все 24 моряка арестованы на два месяца за нарушение границы РФ.

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