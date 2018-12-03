Умер известный писатель Андрей Битов

На 82-м году жизни в Москве умер один из основателей постмодернизма в литературе — Андрей Битов. Об этом сообщила на своей странице в "Фейсбуке" литературный критик Галина Юзефович.

— Плохие новости. Только что моя мама звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня, — написала она.

Андрей Георгиевич Битов — русский писатель. Один из основателей постмодернизма в отечественной литературе. Являлся почётным членом Российской академии художеств и членом Союза писателей СССР.