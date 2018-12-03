В Совфеде назвали несерьёзным заявление Трампа о необходимости разоружения

По мнению сенатора Олега Морозова, столь значимые инициативы должны обретать в серьёзную и стратегическую форму.

От слов президента США Дональда Трампа о необходимости разоружения отдаёт необязательностью, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов в беседе с РИА "Новости".

— Это примерно как сказать России и Китаю: "Доброе утро, друзья!" При всём содержательном позитиве отдаёт ритуальностью и необязательностью, — сказал Морозов.

По мнению сенатора Олега Морозова, такие значимые инициативы должны активнее обретать в серьёзную и стратегическую форму. В ином случае они "окончательно девальвируются и перестанут серьёзно восприниматься".

— А ответить пока придётся также ритуально: хорошая идея. Ждём-с! — сказал сенатор.

Напомним, ранее Трамп выразил надежду на то, что в будущем у него состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином о проблеме гонки вооружений.