Песков назвал главную цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа в Аргентине

Речь должна была идти о ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Главной темой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине должен был стать возможный выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

— Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась, — цитирует слова Пескова ТАСС.

Напомним, американский президент Дональд Трамп 20 октября публично объявил о намерении США выйти из ДРСМД. По мнению российской стороны, это создаёт существенные риски неконтролируемой гонки вооружений.

Кроме того, американский лидер обвинял Москву в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал. Российская сторона эти обвинения отвергла и назвала недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США.