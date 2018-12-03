Черчесов рассказал о приоритетной задаче сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал о том, что главной задачей национальной команды является победа в каждом матче.

— Как я буду строить игру сборной России? Нет такого, чтобы думали о чемпионате мира в Катаре, для начала нужно попасть на ближайший чемпионат Европы. Приоритетная задача — выигрывать каждый ближайший матч, — заявил Черчесов.

Ранее Лайф рассказывал, что по результатам жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России попала в одну группу с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Главный тренер сборной назвал группу нормальной.