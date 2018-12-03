Песков рассказал, как ведётся подготовка к большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал студентам Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на лекции о том, как проходит подготовка к большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.

— Это не вопросы, которые задаются, а мы прогнозируем темы, которые представляют общественный интерес, причём не только в федеральном информационном поле, но и в регионах, — приводит ТАСС слова Пескова.

Говоря об очерёдности, представитель Кремля отметил, что сначала организаторы стараются предоставить слово журналистам "кремлёвского пула", а "потом всё идёт в абсолютно непредсказуемом свободном режиме".

Напомнив о попытке одного из бизнесменов под видом журналиста задать вопрос президенту, Песков посоветовал предпринимателям не пытаться попасть "на приём" к главе государства под видом журналистов.

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 20 декабря.