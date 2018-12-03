Песков заявил, что диалог "стамбульской четвёрки" по Сирии будет продолжен

По словам представителя Кремля о том, что диалог нужно продолжать, говорилось и на полях саммита G20 в Аргентине.

Диалог "стамбульской четвёрки" по урегулированию ситуации в Сирии будет продолжен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— И на полях саммита "Двадцатки" говорили о том, что надо продолжить формат "стамбульского квартета", или "четвёрки", называйте это как хотите. Поэтому так или иначе этот диалог будет продолжен, — сказал Песков в беседе с журналистами.

Напомним, 27 октября лидеры России, Турции, Франции и Германии — Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель обсуждали урегулирование в Сирии. Особое внимание уделялось обстановке в сирийской провинции Идлиб. Подчёркивалась необходимость сохранения там режима перемирия.

Песков ранее сообщал, что Россия проинформирует сирийские власти об итогах четырёхстороннего саммита.