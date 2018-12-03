"Не Москва". Черчесов анонсировал матчи сборной в разных городах страны

При этом для начала необходимо понять логистику передвижения команды, а потом уже думать, куда поехать и где отблагодарить болельщиков.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил в эфире телеканала "Матч ТВ", что в следующем году национальная команда может провести матчи в нескольких городах страны.

— В каких городах будет играть сборная России отборочные матчи? У нас осталось несколько стадионов чемпионата мира, где мы ещё не играли, — в Мордовии, Нижним Новгороде и Волгограде. Сборная России — это не Москва, а вся страна, — отметил Черчесов.

При этом он подчеркнул, что матч против сборной Бельгии, который пройдёт 16 ноября, можно провести в Москве, однако это будет зависеть от погодных условий. По мнению специалиста, сейчас главное понять логистику передвижения команды, а затем думать, в какие города поехать и где отблагодарить болельщиков.

— Но не следует забывать, что в отборочных матчах нам будет не до сантиментов, — подытожил Черчесов.

Ранее главный тренер национальной сборной рассказал, что главной задачей команды является победа в каждом матче.