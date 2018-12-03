"Безумно тяжело". Песков рассказал, каково это — спорить с Путиным

В плане экспертной подготовки глава государства может дать фору кому угодно, рассказали в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что спорить с главой государства очень непросто из-за его экспертной подготовки. Об этом представитель Кремля рассказал на встрече со студентами МГИМО.

По словам Пескова, Путин способен моментально "утоптать" аргументами ошибающегося собеседника.

— В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно, — приводит слова Пескова ТАСС. — С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументировано.

Ранее, рассказывая о закулисье работы кремлёвской администрации, Песков признавался, что у него очень строгий и требовательный начальник, а частью рабочего процесса зачастую является критика с его стороны.