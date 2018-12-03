Песков прокомментировал планы Трампа обсудить с Путиным гонку вооружений

По словам представителя Кремля, Москва будет приветствовать, если действия властей США не будут расходиться со словами президента Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы американского лидера Дональда Трампа обсудить с российским и китайским лидерами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прекращение гонки вооружений.

Песков напомнил, что глава государства ранее заявлял, что возможный выход США из Договора о РСМД несёт пагубный характер. В частности, Путин говорил, что это может спровоцировать гонку вооружений и ситуацию, которая приведёт к дестабилизации обстановки.

Песков также указал, что если действия "американских визави будут коррелироваться с такими заявлениями", это в Москве "будут только приветствовать".

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду, что в будущем у него состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином о проблеме гонки вооружений.