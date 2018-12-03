"Это чушь". Песков опроверг предположения о влиянии Москвы на Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО прокомментировал слухи о значимости переписок российских властей с бывшим адвокатом президента США Дональда Трампа Майклом Коэном. По словам представителя Кремля, разворачивающееся в Штатах очередное "российское дело" — это на самом деле "охота на ведьм".
— Конечно, это чушь, что Россия имеет какое-то влияние на Трампа, — приводит слова Пескова ТАСС.
Песков добавил, что в действительности имело место обращение Коэна на публичный электронный адрес Администрации Президента, в котором тот изъявлял намерение наладить деловые контакты с Москвой и в дальнейшем построить "Трамп-тауэр".
Песков подчеркнул, что сотрудники российского госоргана, связавшиеся в Коэном, объяснили тому, что "Администрация Президента дома не строит", а деловые связи ему лучше выстраивать на бизнес-форумах.
Напомним, что на слушаниях в Сенате США, посвящённых его делу, Коэн утверждал, что прекратил заниматься обсуждением строительства "Трамп-тауэр" в Москве в январе 2016 года. Однако позже в суде он признался в даче ложных показаний и заявил, что продолжал переговоры до июня 2017 года. По словам Коэна, он соврал под присягой "из соображений лояльности", однако сам Трамп объяснил это тем, что его бывший адвокат просто "слабый человек".
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