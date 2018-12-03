Песков: Демилитаризация Идлиба идёт чуть сложнее, чем казалось

Процесс создания демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе идёт немного сложнее, чем казалось. Об этом на встрече со студентами МГИМО заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Дела идут чуть сложнее, чем казалось, — сказал Песков, говоря о происходящем в провинции.

Он добавил, что там до сих пор происходят атаки боевиков. Эта тема, по словам представителя Кремля, поднималась на встрече президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Анкара свои обязательства по созданию демилитаризованной зоны тщательно выполняет, подчеркнул Песков.

Напомним, в сентябре после переговоров Путина и Эрдогана был подписан меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации и достигнута договорённость о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.