В Киеве 12 улиц остались на сутки без холодной воды

Жители сразу 12 улиц Киева остались без холодного водоснабжения на сутки. Об этом в "Фейсбуке" сообщил "Киевводоканал".

— Аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают отремонтировать всё в течение суток, — указано в сообщении.

Там же отмечается, что водоснабжения временно нет на 12 улицах украинской столицы.

Ранее Лайф рассказывал, что Украина может остаться без централизованного водоснабжения из-за отсутствия финансов на восстановление водопроводно-канализационного хозяйства страны.