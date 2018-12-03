Песков: Появление квазигосударств в Сирии может тотально её дестабилизировать

Представитель Кремля добавил, что процесс создания демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе идёт "чуть сложнее, чем казалось".

Россия осуждает действия, которые могут привести к созданию квазигосударственных образований в Сирии. Об этом на встрече со студентами МГИМО заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, создание таких образований ведёт к нарушению территориальной целостности Сирии.

— Такие действия приведут к тотальной дестабилизации в регионе, — приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что процесс создания демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе идёт "чуть сложнее, чем казалось". Песков также отметил, что Турция внимательно выполняет свои обязательства в части создания зоны.