Никакой колбасы. Астрологи рассказали, чего не должно быть на новогоднем столе

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Никакой колбасы. Астрологи рассказали, чего не должно быть на новогоднем столе

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Если россияне последуют этим рекомендациям, им придётся отказаться от многих праздничных блюд.

Составлять новогоднее меню стоит согласно китайскому календарю, считают эзотерики. Их мнения приводит Most.tv. А поскольку грядущий 2019 год — год Жёлтой Свиньи, астрологи настоятельно советуют не есть символ праздника, то есть отказаться от свинины.

Строгий запрет на это мясо они объявили с 30 декабря по 1 января включительно. Само собой это означает, что на стол в этот период нельзя поставить не только запечённый окорок, но и многие сорта колбас, ветчину и содержащие свинину котлеты.

Вместо них астрологи разрешают курицу, индейку, говядину, баранину и рыбу. К этим блюдам рекомендуют добавить угощения из овощей, а на десерт — фрукты, орехи и сладости.

И конечно, тем, кто верит в китайский гороскоп, стоит украсить стол любимым лакомством Жёлтой Свиньи — желудями.

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