Никакой колбасы. Астрологи рассказали, чего не должно быть на новогоднем столе

Если россияне последуют этим рекомендациям, им придётся отказаться от многих праздничных блюд.

Составлять новогоднее меню стоит согласно китайскому календарю, считают эзотерики. Их мнения приводит Most.tv. А поскольку грядущий 2019 год — год Жёлтой Свиньи, астрологи настоятельно советуют не есть символ праздника, то есть отказаться от свинины.

Строгий запрет на это мясо они объявили с 30 декабря по 1 января включительно. Само собой это означает, что на стол в этот период нельзя поставить не только запечённый окорок, но и многие сорта колбас, ветчину и содержащие свинину котлеты.

Вместо них астрологи разрешают курицу, индейку, говядину, баранину и рыбу. К этим блюдам рекомендуют добавить угощения из овощей, а на десерт — фрукты, орехи и сладости.

И конечно, тем, кто верит в китайский гороскоп, стоит украсить стол любимым лакомством Жёлтой Свиньи — желудями.