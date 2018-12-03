"Ринулся в бой за свою честь". Песков оценил дебаты Золотова и Навального

Никаких санкций к главе Росгвардии за это не применялось, однако русскому офицеру, полагают в Кремле, не стоило вступать в дискуссии с блогером.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов МГИМО, рассказал о своём отношении к конфликту между главой Росгвардии Виктором Золотовым и блогером Алексеем Навальным. По мнению представителя Кремля, Золотову в подобную дискуссию вступать не стоило, тем более с учётом прозвучавших в его адрес обвинений.

— Я вообще считаю, что русский офицер, тем более такой как Золотов, не должен вступать в такие дебаты, — приводит слова Пескова ТАСС. — Может быть, это звучит пафосно, но он относится к русским офицерам, для которых слово чести очень важно, и он за свою честь ринулся в бой.

Песков отметил, что никакого наказания или санкций к Золотову из-за видеообращения к Навальному не применялось, для этого просто нет оснований.

Напомним, в начале сентября Виктор Золотов отреагировал на так называемое расследование ФБК, где утверждалось, что продукты для нужд Росгвардии якобы закупаются по ценам выше рыночных. В своём обращении глава ведомства вызвал Навального на поединок: "На ринг, на татами — куда угодно". Позже в беседе с журналистами он пообещал вернуться к этому вопросу сразу после решения суда, куда обратился поставщик продуктов для Росгвардии.