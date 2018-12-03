Внедорожник сбил полицейского на пешеходном переходе в Северной Осетии

С места преступления водитель скрылся. Введён план "Перехват", а всем наружным службам правоохранительных органов передана ориентировка на автомобиль.

В Северной Осетии на трассе Владикавказ — Алагир в районе мемориального комплекса "Барбашово поле" внедорожник сбил полицейского на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

— Сегодня около 6 часов вечера неустановленный водитель на автомобиле, предположительно, марки "Тойота", внедорожник серебристого цвета, совершил наезд на сотрудника полиции, который переходил дорогу по пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу Владикавказа. Сейчас введён план "Перехват". Всем сотрудникам наружных постовых служб полиции передана ориентировка на автомобиль.