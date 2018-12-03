Песков не исключил, что Брилёв покинет Общественный совет при Минобороны

По словам представителя Кремля, наличием второго гражданства журналист не нарушает закона.

Журналист Сергей Брилёв, возможно, покинет Общественный совет при Минобороны России в связи с наличием у него гражданства Соединённого Королевства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО, передаёт ТАСС.

— Нарушил ли Сергей положение об общественных советах? Возможно, да, — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, будет ли Брилёв работать в совете, зависит от решения конкретных министров. Он также отметил, что такая ситуация "не красит" журналиста, но с юридической точки зрения не предусматривает ответственности.

— Выиграет ли от этого совет? Нет! Но правила есть правила, — продолжил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что Брилёв, имея гражданство Соединённого Королевства, является настоящим патриотом России.

— Он сделал многое для страны и делает дальше, он очень талантливый журналист, аналитик и в чём-то общественный деятель, — заявил он.

Отдельно Песков отметил, что наличием второго гражданства журналист не нарушает закона.