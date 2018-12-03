"Союз МС-11" успешно пристыковался к МКС

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"Союз МС-11" успешно пристыковался к МКС

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Фото: © Роскосмос

Корабль "Союз МС-11" пристыковался к Международной космической станции. На его борту — российский космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблём стартовала в 14:31 по московскому времени с космодрома Байконур. Спустя девять минут корабль отделился от третьей ступени и пошёл на сближение с МКС. До станции экипаж добирался по короткой четырёхвитковой схеме около шести часов.

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