"Во-первых, здоровье". Директор Ротару объяснил отмену концертов певицы в России

Ещё одной причиной стала напряжённая обстановка между Россией и Украиной, а также введение Киевом военного положения.

Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилёв в беседе с Пятым каналом рассказал, почему певица отменила свои выступления в России, в том числе и на "Песне года".

— Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы же знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение, — отметил Курилёв.

Ранее Лайф рассказывал, что певица София Ротару отменила свои выступления в России из-за военного положения, введённого на Украине сроком на 30 дней.