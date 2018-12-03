"Был разгильдяем". Песков признался, что поступил в вуз лишь со второго раза

Оказалось, что будущий пресс-секретарь главы государства в прошлом не был усердным учеником.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов МГИМО, признался, что в юношеские годы не отличался прилежным отношением к учебе, передаёт РИА "Новости".

— Поступил со второго раза. Я был разгильдяем, — признался представитель Кремля, окончивший, к слову, Институт стран Азии и Африки.

Уже после поступления Песков узнал, что будет учить турецкий язык, а не арабский, как он хотел, и очень расстроился. Он признался, что ничего не знал о Турции, а в память прочно врезалось воспоминание о Стамбуле после военного переворота: "страшные танки и страшные военные с автоматами". Однако вскоре после того, как Песков начал учить язык, отношение к Турции у него поменялось.

— Если ты учишь от всей души, то ты начинаешь эту страну так или иначе любить, — рассказал он.