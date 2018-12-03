Песков заявил, что решение по Кокорину и Мамаеву примет суд

По словам представителя Кремля, спортсменов должны судить по всей строгости закона.

Решение по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина будет принимать суд вне зависимости от степени их таланта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов МГИМО, передаёт ТАСС.

— Совершенно не важно, кто они — талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идёт о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд, — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, футболистов должны судить по всей строгости закона.

Напомним, по данным следствия, 8 октября Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Спустя всего час в одном из столичных кафе у них произошёл конфликт с чиновником из Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным. Лайф публиковал кадры из ресторана, на которых видно, что Кокорин взял стул и ударил Пака по голове.