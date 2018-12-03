Песков заверил, что государство продолжит борьбу с бедностью

Важно обеспечить стабильность экономики и исключить резкие обвалы, несмотря на достаточно враждебную внешнюю обстановку, считают в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что борьба с бедностью — один из важнейших приоритетов работы властей. Речь об этой проблеме зашла на встрече представителя Кремля со студентами МГИМО, передаёт ТАСС.

— Действительно, бедность есть. Она то снижается, то чуть-чуть увеличивается, но борьба с бедностью — это постоянная составная часть приоритетов правительства и президента Путина, — указал он.

По мнению Пескова, ключ к решению этой проблемы состоит в том, чтобы обеспечить стабильность и исключить резкие обвалы в экономике, несмотря на достаточно враждебную мировую экономическую и политическую обстановку. С этой задачей, по мнению пресс-секретаря президента, в макроэкономическом плане правительство справляется.

— Мы живём в самой большой стране мира, в которой чудовищно маленькое население, которая прошла через страшные войны, через страшные периоды в своём развитии, прошла через развал Советского Союза, — напомнил Песков, говоря о причинах бедности в России.

Помимо исправления демографической ситуации Песков назвал важной статьёй расходов и инфраструктуру, которая требует постоянного развития, и оборону, что тоже "дорогое удовольствие".

— Не каждая страна может себе его позволить, но наша страна не может без этого, — подчеркнул представитель Кремля.