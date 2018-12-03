Платье принцессы Дианы выставили на аукционе в Лондоне за $127 тыс.

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Платье принцессы Дианы выставили на аукционе в Лондоне за $127 тыс.

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В 90-е годы этот наряд неизвестная женщина купила в магазине всего за 255 долларов.

В Великобритании выставили на продажу наряд принцессы Дианы, сообщает аукционный дом Kerry Taylor. Речь идёт о шёлковом платье цвета слоновой кости, созданном британским модельером Дэвидом Эмануэлем.

Отмечается, что Диана надевала его во время официального визита в Бахрейн в 1986 году. Позже принцесса пожертвовала наряд на благотворительные цели.

Через восемь лет неизвестная женщина приобрела платье в одном из магазинов города Херефорда и заплатила за него всего 255 долларов. Теперь на аукционе его стартовая цена составила 127,4 тысячи долларов.

Как ранее писал Лайф, в октябре 2018 года в возрасте 74 лет скончалась личный стилист Дианы Анна Харви, которая помогала принцессе создавать образы после помолвки с принцем Чарльзом.

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