Платье принцессы Дианы выставили на аукционе в Лондоне за $127 тыс.

В 90-е годы этот наряд неизвестная женщина купила в магазине всего за 255 долларов.

В Великобритании выставили на продажу наряд принцессы Дианы, сообщает аукционный дом Kerry Taylor. Речь идёт о шёлковом платье цвета слоновой кости, созданном британским модельером Дэвидом Эмануэлем.

Отмечается, что Диана надевала его во время официального визита в Бахрейн в 1986 году. Позже принцесса пожертвовала наряд на благотворительные цели.

Princess Diana of Wales in November 1986 during a visit of Bahrain pic.twitter.com/coqGxMiEsX — Princess Diana (@HRHdianaHRH) 11 сентября 2016 г.

Через восемь лет неизвестная женщина приобрела платье в одном из магазинов города Херефорда и заплатила за него всего 255 долларов. Теперь на аукционе его стартовая цена составила 127,4 тысячи долларов.

Как ранее писал Лайф, в октябре 2018 года в возрасте 74 лет скончалась личный стилист Дианы Анна Харви, которая помогала принцессе создавать образы после помолвки с принцем Чарльзом.