Шахназаров предложил ограничить прокат американских фильмов в России

Такая мера позволит уравнять в правах киноискусство многих других стран, что пойдёт на пользу зрителям.

Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал, что в России необходимо ограничить прокат американских фильмов. Об этом рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

— На мой взгляд, надо ограничивать количество проката американских картин. Не вообще импортных картин, а конкретно американских, — отметил Шахназаров.

Он выразил мнение, что подобная мера позволит уравнять в правах киноискусство других стран мира, что пойдёт на пользу российскому зрителю и кино.

Глава "Мосфильма" также отметил, что на российском рынке невозможно встретить лент из Китая, Индии или Южной Америки.