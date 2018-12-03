Шахназаров предложил ограничить прокат американских фильмов в России

Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал, что в России необходимо ограничить прокат американских фильмов. Об этом рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".
— На мой взгляд, надо ограничивать количество проката американских картин. Не вообще импортных картин, а конкретно американских, — отметил Шахназаров.
Он выразил мнение, что подобная мера позволит уравнять в правах киноискусство других стран мира, что пойдёт на пользу российскому зрителю и кино.
Глава "Мосфильма" также отметил, что на российском рынке невозможно встретить лент из Китая, Индии или Южной Америки.
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