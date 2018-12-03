В США стартовала ракета Falcon 9 с десятками спутников на борту

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии, сообщает SpaceX.
На её борту — 64 спутника, принадлежащие различным компаниям и правительственным структурам из 17 государств.
Свои аппараты на орбиту отправили в том числе Министерство обороны США, космические ведомства, музеи и университеты.
Сообщается, что самый маленький из спутников по размерам сравним с кубиком Рубика, а самый крупный — с холодильником.
2 декабря 2018 года запуск этой ракеты пришлось отложить ради дополнительных проверок двигателей второй ступени.
Стоит отметить, что для первой ступени Falcon 9 этот старт стал уже третьим. SpaceX будет использовать её и для следующего запуска.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени