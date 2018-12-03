В США стартовала ракета Falcon 9 с десятками спутников на борту

В рамках миссии SmallSat Express носитель доставит на орбиту принадлежащие 17 странам спутники размерами от кубика Рубика до холодильника.

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии, сообщает SpaceX.

На её борту — 64 спутника, принадлежащие различным компаниям и правительственным структурам из 17 государств.

Свои аппараты на орбиту отправили в том числе Министерство обороны США, космические ведомства, музеи и университеты.

Сообщается, что самый маленький из спутников по размерам сравним с кубиком Рубика, а самый крупный — с холодильником.

2 декабря 2018 года запуск этой ракеты пришлось отложить ради дополнительных проверок двигателей второй ступени.

Стоит отметить, что для первой ступени Falcon 9 этот старт стал уже третьим. SpaceX будет использовать её и для следующего запуска.