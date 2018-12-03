Песков: Махровый протекционизм США снижает эффективность ВТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что эффективность ВТО снижается из-за "махрового протекционизма" со стороны Вашингтона. Об этом представитель Кремля заявил в беседе со студентами МГИМО.

— Сейчас ВТО на фоне того, что творят США, во многом перестала быть нужной, потому что эти правила не работают, — цитирует Пескова ТАСС.

Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что рост американской экономики обуславливается именно этим "махровым протекционизмом".

Однако, по словам Пескова, несмотря на рост экономики США, "это ломает всю систему экономических отношений".