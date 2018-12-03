"Сеют атмосферу страха". Посольство РФ в Лондоне ответило на заявления главы MI6

В Великобритании прозвучали высказывания о том, что "Москва находится в конфронтации с Лондоном". Но, по мнению российских дипломатов, всё как раз наоборот.

Власти Великобритании ещё раз подтвердили, что внушают британцам недоверие к России, уверены представители Посольства РФ в Лондоне. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте дипмиссии.

Дипломаты отметили, что слова главы британской службы внешней разведки MI6 Алекса Янгера о том, что Москва "находится в постоянной конфронтации" с Лондоном, не соответствуют действительности.

— Вынуждены констатировать, что в состоянии постоянной конфронтации с Россией находится исключительно официальный Лондон, причём по собственной инициативе, — подчеркнули в посольстве.

В заявлении отмечается, что высказывания Янгера "сеют ложную атмосферу страха и недоверия".

Как ранее писал Лайф, глава MI6 Алекс Янгер заявил, что "Москва пытается дестабилизировать" обстановку в Великобритании.

Напомним, отношения двух стран ухудшились после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По версии Лондона, в преступлении замешаны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В Великобритании их считают сотрудниками российских спецслужб.