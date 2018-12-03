Лавров признался, с чего начинается Родина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что любовь к Родине — это одно из чувств, которое закладывается у человека с ранних лет жизни. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства признался, когда отвечал на вопросы участников Международного форума добровольцев.

— Родина начинается с мамы. Это, по-моему, очевидно. Мама у меня до сих пор жива, дай Бог ей здоровья. Ей недавно исполнилось 90 лет, — цитирует Лаврова ТАСС.

Также Лаврова спросили про участие в школьные годы в работе тимуровских отрядов. На что глава МИД РФ отметил, что удостоверения тимуровца у него не имелось, но "был октябрёнком, пионером и комсомольцем".

— Тем не менее меня так воспитала мама, что я помогал всегда старшим, место уступал, — добавил Лавров.

Также на встрече с добровольцами глава МИД РФ отметил, что готов оказать поддержку выходу различных социальных и благотворительных проектов, проводящихся в РФ, на международную арену, особенно в страны СНГ.

Напомним, российским лидером Владимиром Путиным текущий год был объявлен Годом добровольца (волонтёра). Международный форум добровольцев проходит в Москве с 2 по 5 декабря.