Оглашение имён номинантов "Грэмми" перенесли из-за смерти экс-президента США

Отмечается, что имена номинантов объявят на два дня позже — не пятого, а седьмого декабря.

Национальная академия искусства США приняла решение перенести вручение номинантам музыкальной премии "Грэмми" на фоне национального траура, связанного с кончиной экс-президента страны Джорджа Буша. О своём решении академия сообщила в Twitter.

— Из-за запланированных траурных мероприятий, посвящённых памяти президента Джорджа Буша, номинанты 61-й церемонии "Грэмми" будут названы в пятницу, 7 декабря, в 8:30 по времени Восточного побережья США, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Life, сама церемония вручения состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, 41-й президент США скончался 30 ноября. Прощание с Бушем-старшим состоится в ротонде Капитолия в Вашингтоне. Из уважения к семье покойного глава Белого дома Дональд Трамп перенёс пресс-конференцию по итогам саммита G20 и объявил 5 декабря в США днём траура.