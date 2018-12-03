В Британии назвали 100 лучших песен 2018 года

Британское издание The Guardian выбрало 100 лучших песен уходящего года. Неофициальный рейтинг опубликован на сайте газеты.
Первое место заняла композиция This is America американского рэпера Childish Gambino. В треке исполнитель рассказывает о тяжёлой жизни чернокожего населения Штатов и полицейской жестокости.
На второй строчке рейтинга — шестикратный номинант на премию Grammy Жанель Монэ с композицией Make Me Feel. Третье место заняли Ариана Грандэ и её песня No Tears Left to Cry. Эту композицию исполнительница выпустила после теракта в Манчестере, который был совершён после её концерта. Трагедия унесла 22 жизни.
Отмечается, что список составлен по результатам опроса 50 музыкальных экспертов. Песни российских исполнителей в список британского издания не вошли.
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