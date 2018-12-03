"Он человек мира". В Саранске спокойно отнеслись к переезду Депардье

Французский актёр пять лет был прописан в столице Мордовии, а теперь решил пожить в Новосибирске.

Для властей Саранска новость о том, что Жерар Депардье сменил место регистрации, оказалась неожиданной, признались в пресс-службе главы города. Об этом пишет РИА "Новости".

Однако в администрации считают, что стремление к перемене мест характерно для творческой личности.

— Как неоднократно подчёркивал глава Саранска Пётр Тултаев, Жерар Депардье — человек свободный и волен выбирать место жительства по своему усмотрению и желанию, он человек мира, — заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщал Лайф, Депардье официально зарегистрировался в Новосибирске. Актёра заметили в одном из городских многофункциональных центров, где он оформлял новую прописку.