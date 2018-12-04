В Москве предложили разработать программу лояльности для автолюбителей

В Москве необходимо ввести программу лояльности для автомобилистов, не нарушающих правила парковки. Такое мнение выразил председатель комиссии по транспорту столичной Общественной палаты, руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский
— Когда водители плохо себя ведут, мы их штрафуем, наказываем эвакуацией... Но есть люди, которые не нарушают правила, и получается, что ты можешь хоть десять лет вести себя хорошо, и никто тебе спасибо не скажет, — приводит РИА "Новости" слова Шумского.
Чиновник отметил, что в качестве бонуса можно давать примерным водителям "пару дней" бесплатной парковки в год.
Кроме того, Шумский предложил смягчить наказания за случайные нарушения. Он напомнил, что часто столичные автомобилисты оплачивают стоянку позже отведённого времени или неправильно вводят номер своего транспортного средства или парковочной зоны.
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