Учёные назвали продолжительность сна для успешной сдачи экзаменов

Психологи из Бейлорского университета выяснили, насколько полезен сон при подготовке к экзаменам. Результаты исследований опубликованы в журналах Teaching of Psychology и Journal of Interior Design.

В основу работы лёг стереотип о том, что для подготовки к экзаменам лучше пожертвовать сном в пользу изучения материала.

В эксперименте участвовали студенты двух направлений — психологии и дизайна. Они должны были спать по восемь часов в день всю неделю перед экзаменом. Фазы сна и бодрствования у испытуемых замеряли с помощью специального браслета.

По результатам исследований участники эксперимента в обоих группах набрали большее количество баллов чем те, кто пренебрегал сном.

Таким образом, учёные доказали необходимость здорового восьмичасового сна для лучшего усвоения новых знаний и сдачи экзаменов.