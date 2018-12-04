"Немного смещён по времени". Песков рассказал о рабочем графике Путина

Период максимальной активности для президента России Владимира Путина наступает по вечерам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА "Новости".
— Президент любит сдвинутый рабочий график. Самая большая активность начинается в 6–8 часов вечера, — сказал Песков.
Как ранее сообщал Лайф, Дмитрий Песков признался, что ему "безумно тяжело" спорить с Путиным, но, несмотря на это, он считает "большим счастьем" работу на посту пресс-секретаря президента России.
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