"Немного смещён по времени". Песков рассказал о рабочем графике Путина

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"Немного смещён по времени". Песков рассказал о рабочем графике Путина

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Фото: © РИА "Новости"/Михаил Климентьев

По словам пресс-секретаря президента, самые загруженные часы для главы государства начинаются, когда у большинства россиян рабочий день уже окончен.

Период максимальной активности для президента России Владимира Путина наступает по вечерам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА "Новости".

— Президент любит сдвинутый рабочий график. Самая большая активность начинается в 6–8 часов вечера, — сказал Песков.

Как ранее сообщал Лайф, Дмитрий Песков признался, что ему "безумно тяжело" спорить с Путиным, но, несмотря на это, он считает "большим счастьем" работу на посту пресс-секретаря президента России.

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