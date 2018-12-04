Пенсионер с пистолетом ворвался в приёмную президента Болгарии

Вооружённый пистолетом с двумя полными обоймами 71-летний пенсионер проник в приёмную президента Болгарии Румена Радева. Об этом сообщает агентство БТА.
Отмечается, что вооружённый мужчина угрожал сотрудникам президентской администрации.
Инцидент случился вечером 3 декабря.
Сотрудники жандармерии задержали пенсионера и сейчас выясняют мотивы его поступка.
При этом стало известно, что в момент инцидента Румен Радев был не на рабочем месте, а в Польше, где проходит Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени