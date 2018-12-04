Пенсионер с пистолетом ворвался в приёмную президента Болгарии

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Пенсионер с пистолетом ворвался в приёмную президента Болгарии

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Фото: © Twitter/News of България

Вооружённый пистолетом с двумя полными обоймами 71-летний пенсионер проник в приёмную президента Болгарии Румена Радева. Об этом сообщает агентство БТА.

Отмечается, что вооружённый мужчина угрожал сотрудникам президентской администрации.

Инцидент случился вечером 3 декабря.

Сотрудники жандармерии задержали пенсионера и сейчас выясняют мотивы его поступка.

При этом стало известно, что в момент инцидента Румен Радев был не на рабочем месте, а в Польше, где проходит Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата.

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