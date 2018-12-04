В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром для автомобилей

В финском архипелаге Турку заработал первый беспилотный паром Falco. Он был создан совместными усилиями компаний Rolls-Royce и финской Finferries.
Отмечается, что Falco может транспортировать до 50 автомобилей. На нём установлена беспилотная технология, разработанная в местном центре Rolls-Royce. Паром автономно передвигается по заранее заданному маршруту и обходит другие плавательные средства. При этом капитан и другие члены экипажа не участвуют в управлении судном.
По мнению создателей парома, новые технологии позволяют сократить влияние человеческого фактора.
— Мы верим, что улучшаем безопасность, энергоэффективность и надёжность наших судов, — цитирует Yle Uutiset слова исполнительного директора компании Finferries Матса Русина.
По словам Русина, теперь открывать паромное сообщение можно там, где раньше это было невозможно.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени