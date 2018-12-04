Петербург в третий раз подряд признан лучшим культурным городом мира

Санкт-Петербург в третий раз подряд получил престижную премию World Travel Awards.

— По версии WTA-2018, Санкт-Петербург был признан лидирующим культурным направлением мира, — говорится на сайте комитета.

В номинации "Лучшее культурное направление" Северная столица России обошла Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рио и другие города. Этой же награды Петербург удостоился в 2016 и 2017 годах.

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году в Лондоне. Некоторые называют WTA "Оскаром в сфере туризма". Победителей выбирают в два этапа — онлайн-голосование и оценка экспертов. Основными критериями отбора являются безопасность, качество сервиса и инфраструктура.