Власти Амстердама демонтировали визитную карточку города

Местные экскурсоводы высказывают опасения, что туристический поток теперь может уменьшиться.

Власти Амстердама приняли решение демонтировать популярный среди туристов объёмный слоган I amsterdam, установленный на площади перед Государственным музеем в 2004 году. Об этом пишет газета de Volkskrant.

Белые и красные буквы, привлекавшие туристов, решили убрать по инициативе представителей партии "Зелёные левые". Члены одной из крупнейших партий заявили, что надпись "Я Амстердам" символизирует индивидуализм, а это противоречит позиционированию Амстердама как "солидного и разнообразного" города.

Отмечается, что местные экскурсоводы высказывают опасения, что туристический поток может уменьшиться из-за действия властей, так как многие приезжали специально для того, чтобы сфотографироваться на фоне достопримечательности.

Через несколько часов после того, как буквы демонтировали, дизайнер Паулин Вирсема установила на том же месте надпись Huh ("А?"), символизирующую недоумение туристов.