Собянин рассказал о застройке промзон в центре Москвы

На территории семи промзон в центре столицы планируется возвести более 540 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере".

— Продолжаем развивать территории семи промзон в ЦАО. Планируем построить там больше 540 тысяч кв. м недвижимости, — говорится в сообщении.

Градоначальник отметил, что новые объекты создадут дополнительные рабочие места и принесут доход в московский бюджет.

Ранее Собянин уже рассказал о том, какие объекты будут строиться на месте заброшенных складов и предприятий. Мэр также отметил, что с начала года в эксплуатацию было введено 47 новых объектов.