Собянин назначил новых заместителей глав комитетов и департаментов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых назначениях в столичном правительстве, пишет РИА "Новости". Сообщается, что изменения произошли в руководстве нескольких комитетов и департаментов.
Экс начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьёва стала заместителем главы комитета общественных связей, а в департаменте внешнеэкономических и международных связей замом назначен Алексей Бондарчук.
Кроме того, сменился замруководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы, теперь эту должность занимает Павел Калтурин.
Также в департаменте территориальных органов исполнительной власти заместителем руководителя назначили Юлию Марьясову. Юрий Захаров стал первым замом префекта и главой контрактной службы Восточного округа Москвы, а заместителем руководителя департамента Москвы по конкурентной политике — Александр Лукин.
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