"Издержки профессии". Акинфеев заявил, что знает все кричалки фанатов "Спартака"

При этом вратарь армейцев отметил, что его коллеги из "Спартака" также в курсе речёвок болельщиков ЦСКА.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что знаком со всеми кричалками болельщиков московского "Спартака".

— Моя любимая спартаковская кричалка? Не могу сейчас её произнести. Знаю все. Но думаю, что и вратарь "Спартака" тоже знает про себя много кричалок, когда стоит у наших трибун, — рассказал голкипер армейцев в эфире программы "Вечерний Ургант".

Также Акинфеев отметил, что все его познания в области фанатских речёвок являются не чем иным, как "издержками профессии".

— Это нормальная история. Но хочется, чтобы на табло счёт был в твою пользу. Вроде тебя оскорбляли, подначивали, а тут раз, на табло посмотрел — сразу приятно на душе становится, — добавил Акинфеев.

Ранее голкипер ЦСКА сообщил, что не жалеет о завершении выступлений за сборную. Кроме того, Акинфеев заявил, что может играть и до 42 лет.