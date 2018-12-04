В Третьяковке не исключили раздачу бесплатного чая и кофе в очередях

В Третьяковской галерее могут вернуться к бесплатной раздаче горячих напитков посетителям, стоящим в очередях на улице. Об этом сообщила директор музея Зельфира Трегулова.

— Когда у нас были самые страшные очереди, мы организовывали бесплатную раздачу кофе, чая и, в конце концов, уже еды. Сейчас очереди в нашу галерею уже не такие длинные и большие... Теперь стало холодно, будем думать, — передаёт РИА "Новости" слова Трегуловой.

Отмечается, что для сокращения очередей руководство Третьяковки уже разрешило запускать в залы больше посетителей, чем раньше. Директор музея также напомнила о возможности покупать или бронировать билеты в Интернете.