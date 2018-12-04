На Урале пенсионер умер в приёмном отделении больницы из-за отказа врачей помочь

Медики наотрез отказались спасать пожилого мужчину из-за того, что он приехал не на скорой.

73-летний житель Челябинской области умер от инфаркта в приёмном отделении магнитогорской больницы после напрасных попыток добиться помощи врачей. Об этом пишет "Ридус".

По данным издания, пенсионера в клинику привезла супруга, однако врачи отказались его госпитализировать. Они заявили, что принимают только тех больных, которые доставлены на машинах скорой помощи.

Жена пациента пыталась объяснить медикам, что не сможет увезти мужа обратно и вызвать скорую.

— Пока растерянные родственники, которые и привезли его на Набережную, пытались пробиться через бюрократические препоны, драгоценное время было упущено. У пенсионера закончились последние силы, — написала в соцсети "ВКонтакте" одна из очевидцев, Оксана Волкова.

Она добавила, что медики всё же предприняли попытку помочь пациенту, однако было уже поздно.

Как ранее писал Лайф, в Тверской области женщина с инсультом два дня ждала скорую. В Великом Новгороде после отказа доставить пациентку в больницу на медиков завели уголовное дело.