СМИ: Крупнейший производитель шпрот в Латвии терпит убытки от эмбарго России

Крупнейшее латвийское рыбоперерабатывающее предприятие "Бривайс вилнис" до сих пор не может оправиться после запрета на экспорт в Россию.

По информации издания Laukos, за 2018 год предприятие сумело немного выправить своё положение, однако всё ещё терпит убытки в размере 435,6 тысячи евро.

Представители "Бривайс вилнис" объясняют это низкой активностью рынка и высокой конкуренцией, однако главной причиной остаётся введённое Россией эмбарго.

Напомним, в 2015 году Россия запретила импорт рыбных консервов, произведённых в Латвии и Эстонии. В конце 2017 года эмбарго было частично отменено.