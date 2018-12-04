СМИ: Крупнейший производитель шпрот в Латвии терпит убытки от эмбарго России

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СМИ: Крупнейший производитель шпрот в Латвии терпит убытки от эмбарго России

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Крупнейшее латвийское рыбоперерабатывающее предприятие "Бривайс вилнис" до сих пор не может оправиться после запрета на экспорт в Россию.

По информации издания Laukos, за 2018 год предприятие сумело немного выправить своё положение, однако всё ещё терпит убытки в размере 435,6 тысячи евро.

Представители "Бривайс вилнис" объясняют это низкой активностью рынка и высокой конкуренцией, однако главной причиной остаётся введённое Россией эмбарго.

Напомним, в 2015 году Россия запретила импорт рыбных консервов, произведённых в Латвии и Эстонии. В конце 2017 года эмбарго было частично отменено.

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