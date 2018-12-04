Вера Брежнева сдала тест на ВИЧ в прямом эфире

Певица Вера Брежнева решила на собственном примере показать, насколько важно проходить обследование на ВИЧ-инфекцию, сделав тест во время прямой трансляции в "Инстаграме".

Как сообщает "Стархит", в 2014 году экс-участница "Виагры" стала послом ООН по проблемам СПИДа, и теперь курирует Европейский регион и Центральную Азию.

— Ко мне обратились из ООН с вопросом, могу ли я поддержать их программу. Я практически ничего не знала о ВИЧ, просто согласилась. Потом, на следующий год, мы снова сделали это. Через год — ещё раз. Самое главное, что мы хотим сделать, — это изменить в обществе отношение к проблеме ВИЧ, — призналась Брежнева.

В итоге 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, звезда прошла тест на ВИЧ на глазах у своих подписчиков в соцсети, коих сейчас насчитывается более 10 миллионов. Вместе с поклонниками Брежнева ждала 20 минут, пока будет готов её анализ, результат которого оказался отрицательным.

Также в своём обращении артистка призвала быть внимательными к своему здоровью, не забывать о прохождении обследований на наличие ВИЧ.

— Если тест положительный — обратитесь в клинику, где помогут с решением проблемы. Если тест отрицательный — продолжайте жить здоровой жизнью, заботясь о своём здоровье, здоровье своего партнёра и семьи, — подчеркнула она.

Во время эфира Брежнева призналась, что сильно волнуется. Но при этом отметила, насколько важно не бояться такого обследования, которое можно провести не выходя из дома, при помощи специальных тест-полосок.