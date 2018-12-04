Более 200 тыс. россиян смогут отдохнуть за счёт работодателя в январе

С 1 января вступает в силу закон, по которому компании будут получать налоговые льготы за то, что оплачивают сотрудникам отпуск.

Уже в новогодние праздники может удвоиться число россиян, которые отдыхают за счёт своих работодателей. Такой прогноз озвучил агентству ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, сейчас 110 тысяч работников едут в отпуск, который компании оплачивают им из чистой прибыли.

— Как минимум эта цифра останется, а на самом деле увеличится. Даже сейчас, когда этого механизма нет, работодатели понимают значимость предоставления отдыха за счёт предприятия, — сказал Барзыкин.

В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работодатели будут получать налоговые льготы за то, что оплачивают отдых сотрудников. При этом компании соглашаются выделить максимум по 50 тысяч рублей на человека.

Отмечается, что воспользоваться новой возможностью смогут не только сами сотрудники, но и их несовершеннолетние дети, родители и супруги.