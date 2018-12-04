Трамп поздравил президента Мексики со вступлением в должность

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Трамп поздравил президента Мексики со вступлением в должность

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Американский лидер в своём твиттер-аккаунте поприветствовал новоиспечённого коллегу из Мексики Андреса Мануэля Лопеса с инаугурацией.

— Поздравляю новоизбранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он одержал огромную политическую победу благодаря поддержке мексиканского народа. Мы хорошо поработаем вместе в течение грядущих лет! — написал глава Белого дома.

Напомним, Обрадор официально стал лидером Мексики 1 декабря и уже успел дать несколько распоряжений. В числе их — продажа самолётов его предшественника. Андрес Мануэль Лопес Обрадор будет исполнять обязанности президента Мексики до 2024 года.

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