Трамп поздравил президента Мексики со вступлением в должность

Американский лидер в своём твиттер-аккаунте поприветствовал новоиспечённого коллегу из Мексики Андреса Мануэля Лопеса с инаугурацией.
— Поздравляю новоизбранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он одержал огромную политическую победу благодаря поддержке мексиканского народа. Мы хорошо поработаем вместе в течение грядущих лет! — написал глава Белого дома.
Напомним, Обрадор официально стал лидером Мексики 1 декабря и уже успел дать несколько распоряжений. В числе их — продажа самолётов его предшественника. Андрес Мануэль Лопес Обрадор будет исполнять обязанности президента Мексики до 2024 года.
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