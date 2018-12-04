Американский сенатор призвал отправить корабли НАТО в Чёрное море

Американский сенатор Джон Баррассо призвал отправить военные корабли НАТО в Чёрное море. По мнению политика, это будет ответом на "российскую агрессию по отношению к Украине".

— Путин уважает только действия. Слова для него ничего не значат. Поэтому я считаю, что мы должны действовать активнее, — цитирует политика издание The Hill.

Помимо введения кораблей Баррассо также предложил увеличить поставки оружия на Украину.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг уже сообщил об увеличении присутствия кораблей альянса в Чёрном море.