Американский сенатор призвал отправить корабли НАТО в Чёрное море

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Американский сенатор призвал отправить корабли НАТО в Чёрное море

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Фото: © РИА Новости

Американский сенатор Джон Баррассо призвал отправить военные корабли НАТО в Чёрное море. По мнению политика, это будет ответом на "российскую агрессию по отношению к Украине".

— Путин уважает только действия. Слова для него ничего не значат. Поэтому я считаю, что мы должны действовать активнее, — цитирует политика издание The Hill.

Помимо введения кораблей Баррассо также предложил увеличить поставки оружия на Украину.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг уже сообщил об увеличении присутствия кораблей альянса в Чёрном море.

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