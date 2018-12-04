Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму

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Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму

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Президент Украины Пётр Порошенко. Фото © РИА "Новости"/Николай Лазаренко

Лидер Незалежной Пётр Порошенко освободил от должности постоянного представителя Украины в Крыму.

— Освободить Бабина Бориса Владимировича от занимаемой должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению, — говорится в сообщении на официальном сайте украинского лидера.

Напомним, Борис Бабин был назначен постпредом Украины в Крыму в августе 2017 года. Таким образом, на этом посту он проработал менее полутора лет.

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